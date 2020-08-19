【南韓疫情】近300新症逾5個月新高 教會群組增至600多人

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新型冠狀肺炎全球疫情（08月19日 時間22:00）
南韓爆發另一波的新冠肺炎疫情，新增297宗確診病例，為3月8日以來最多。新增確診中有283案為社區感染病例，主要集中在首都圈，首爾市已佔超過一半，錄得150宗確診。「愛第一教會」感染群組擴大，過去一日新增166宗確診。
在過去一周，南韓新增約1300宗確診，累計超過1.6萬人染疫。首爾自上周五（14日）爆疫以來，新增確診連續6日以3位數增長，累計已破千。
【南韓疫情】首爾再爆教會感染群組 逾300宗確診 包括教會牧師
截至周三中午，「愛第一教會」累計已有623人確診。其中10多人曾出席8月8日和15日的光化門廣場集會，相關病例可能進一步增加。
另外，首爾亦出現零星的感染個案。江南區和永登浦區的辦公室，以及京畿道坡州市的一間星巴克門市發生群聚感染。
雖然當局即時對首都圈實施社交距離限制的第二階段措施，但疫情已蔓延至全國，首都圈以外的地區持續出現新增病例。
當局稱，目前的情況令人擔憂，因大多數病例是社區傳播，集中在首都和周邊地區。南韓約有一半人居住在該地區。
南韓外交部表示，考慮到國內外的疫情動向，決定將「全球旅遊特別預警」延長至9月18日，為4度延長。外交部建議，南韓公民取消或推遲出國計劃，提醒海外公民嚴格遵守衛生防疫措施，避免不必要的外出，與他人保持社交距離。
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責任編輯：鄧燕君