重溫繁華盛世到沒落　微軟明年起將逐步停止支援IE

Microsoft（微軟）將於明年起逐步終止支援對Microsoft 365及IE（Internet Explorer）。

據《The Verge》報道，在今年11月30日起，Microsoft Teams Web無法在Internet Explorer 11使用。在2021年8月17日起，Mircrosoft將全面停止支援，Internet Explorer亦不可再使用Office 365、OneDrive及Outlook等Microsoft線上服務。

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現時有不少企業用戶都在使用Internet Explorer 11，Microsoft就希望可透過早前推出的Microsoft Edge內建的Internet Explorer作為相容模式取替舊版瀏覽器。

此外，Microsoft計劃於明年3月9日停止支援舊版Microsoft Edge，皆時再也不會有「安全更新」的提示。事實上，Microsoft一直也將現有的Windows 10用戶轉向新的瀏覽器。報道指出，Microsoft更一直希望淘汰Internet Explorer，停止「使用」和「支持」服務。Microsoft將Internet Explorer標記為「兼容性解決方案」，而非瀏覽器，又鼓勵企業放棄使用老化的瀏覽器。

IE在1995年內建於Window系統內，由於免安裝，高峰時期使用率曾達95%，市佔率甚高。要數最輝煌歷史，莫過於是IE一度打敗曾是瀏覽器龍頭大佬Netscape，贏得主導者地位。在1990年代後期，Microsoft甚至會每年擲1億美元投資，開發團隊也曾超過1000人。

然而，隨著Mozilla Firefox及Google Chrome的興起，用戶對互聯網速度提高，IE亦逐步滑落。在2015年，IE的市佔率甚至不到20%，而到2016年，Microsoft就宣布不會再為Internet Explorer 11以前的版本進行「安全更新」。

近年來，IE被批運作速度慢，而且穩定性差。有網民也曾製作有關IE、Firefox及Google Chrome的卡通圖作對比，用以暗諷IE運作緩慢，與老化機器無疑。Microsoft這次決定在明年逐步放棄支援Internet Explorer 11，有不少網民都認為是Microsoft為IE逾20年歷史畫上句號。

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責任編輯：黎淑雯