華大基因香港遭控侵犯專利 華大基因：不涉新冠檢測服務

▲ 華大基因6間關聯公司及控股子公司在香港被訴侵犯專利，不過對新冠檢測服務及試劑盒銷售不構成重大不利影響。

華大基因（深：300676）披露，英國公司Illumina Cambridge向香港高等法院起訴旗下6間關聯公司及控股子公司，侵犯Illumina Cambridge在香港的專利，並同時向法院申請了臨時禁製令。Illumina Cambridge要求香港法院宣佈被告侵犯其在香港的標準專利，並要求被告就其侵權行為作出經濟賠償及交出相關利潤。

涉案的4間關聯公司分別為深圳華大製造、MGI International Sales、香港華大基因醫療設備、華大基因香港研發中心；兩間控股子公司則為香港華大基因科技服務有限公司、華大基因健康科技（香港）有限公司。華大基因表示，案件暫處於待審理環節，涉訴控股子公司將積極應對競爭對手的訴訟。

華大基因又指，涉訴控股子公司在香港進行的新冠檢測所使用方法和產品主要基於熒光定量PCR技術，與涉訴產品及服務關聯度較小，訴訟對於新冠檢測服務與新冠檢測試劑盒的銷售不構成重大不利影響。

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編輯：陳健婷