【量子技術】亞馬遜雲服務推量子運算服務Amazon Braket

▲ 亞馬遜雲服務（AWS）近日宣布推出Amazon Braket量子運算服務，希望提供開發環境，協助客戶探索和運用量子演算法。

亞馬遜雲服務（AWS）近日宣布推出Amazon Braket量子運算服務，希望提供開發環境，協助客戶探索和運用量子演算法。

據了解，客戶可於運行AWS運算資源的模擬量子電腦上使用Amazon Braket ，測試量子演算法及除錯，模擬環境。準備就緒後，客戶可利用Amazon Braket於使用D-Wave、IonQ 或Rigetti技術的量子處理器上運行量子演算法。所有模擬及量子電腦將提供一致的開發體驗。客戶只需支付已使用運算資源之費用。

該服務能提供跨平台開發工具，可讓客戶設計自己的量子演算法，亦提供藏庫讓客戶選擇預載的演算法，省卻開發軟件的時間。客戶可在運行Amazon EC2運算資源的量子電腦模擬器上運用、測試演算法並除錯。設計好後，客戶可於自選的量子電腦上執行其演算法，無需與多個供應商接洽，也不必局限於單一科技。

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目前Amazon Braket客戶可選擇不同技術的量子機器，包括D-Wave的量子退火器、IonQ的離子陷阱量子處理器，及Rigetti的超導量子處理器。除了量子演算法，客戶亦可於Amazon Braket運行混合演算法，結合使用量子運算和傳統運算系統，有助克服現時量子技術的局限。

Amazon Braket現時已於美國東部（北維珍尼亞州）、美國西部（北加州）和美國西部（俄勒岡州）的AWS區域提供服務，未來計劃在更多區域推出。

責任編輯：李彥煒