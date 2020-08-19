【小米股價】小米破頂6連升　獲納入恒指3日升近2成

▲ 【小米股價】小米破頂6連升 獲選染藍3日升近2成

小米 （01810） 炒作染藍下，股價已連升6日，小米股價今日再造好，逆市大升逾6%，繼昨日重返17元招股價後，今日股價破頂，高見18.34元。

小米上周五收報15.34元，自恒指公司宣布小米成功染藍獲納入恒生指數，小米升勢進一步擴大，按今日高位18.34元計算，小米3日股價已累升近2成。

小米於恒指的權重為2.59%，國指方面，小米權重則為3.73%。據資料計算，小米將有約39億元被動基金買盤。

除炒作染藍外，小米為紀念成立10周年，日前在中國市場推出小米10至尊紀念版及Redmi K30至尊紀念版，首賣均熱銷。小米10至尊紀念版首賣10分鐘銷售金額突破4億元，另外，董事長雷軍首次直播帶貨，全日支付金額高達2.1億。

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責任編輯︰梁浩碩