【美國大選分析】大包圍反特朗普 拜登平衡左右考功夫（訂戶專享） 環球社會熱點 14:45 2020/08/19 分享： 美國民主黨正式提名拜登為總統候選人，在第二晚全國代表大會繼續以星光熠熠陣容，替拜登護航，團結各方支持者。在星光之後，拜登如何平衝各方期望，將是延續當前優勢的關鍵。但從民主黨進步派跟共和黨反特朗普陣營之間的口水戰，就知道拜登定位極難。 ... 撰文 : 陳啟賢 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國大選】拜登獲正式提名選總統 獲黑人女保安站台原因窩心【有片】 今日 【美國大選】拜登獲正式提名選總統 獲黑人女保安站台原因窩心【有片】 【美國大選】「拜登有能力治癒國家」妻子動人演說贏掌聲 今日 【美國大選】「拜登有能力治癒國家」妻子動人演說贏掌聲 【美國大選】前總統卡特發言足見諷刺 民主黨大會3重點 今日 【美國大選】前總統卡特發言足見諷刺 民主黨大會3重點 【美國大選】民主黨正式提名拜登 為美國總統候選人 今日 【美國大選】民主黨正式提名拜登 為美國總統候選人 【美國大選分析】拜登如路人 民主黨「擁抱」特朗普就可造王？（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】拜登如路人 民主黨「擁抱」特朗普就可造王？（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【美國大選分析】拜登如路人 民主黨「擁抱」特朗普就可造王？（訂戶專享） 今日 【美國大選分析】拜登如路人 民主黨「擁抱」特朗普就可造王？（訂戶專享） 新加坡保就業計劃2.0 香港堪借鏡（訂戶專享） 今日 新加坡保就業計劃2.0 香港堪借鏡（訂戶專享） 【中美歐關係分析】從國際制裁發展 了解歐盟軟肋（訂戶專享） 2020/08/18 【中美歐關係分析】從國際制裁發展 了解歐盟軟肋（訂戶專享） 曼聯天價買辛祖？ 經濟實況卻說不 2020/08/17 曼聯天價買辛祖？ 經濟實況卻說不 【美國大選分析】特朗普已找到堅拒認輸的藉口 2020/08/17 【美國大選分析】特朗普已找到堅拒認輸的藉口 美國民主黨 拜登 桑德斯 美國共和黨 特朗普 政治 選舉 總統大選 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入