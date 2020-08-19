【美國大選分析】大包圍反特朗普 拜登平衡左右考功夫（訂戶專享）

美國民主黨正式提名拜登為總統候選人，在第二晚全國代表大會繼續以星光熠熠陣容，替拜登護航，團結各方支持者。在星光之後，拜登如何平衝各方期望，將是延續當前優勢的關鍵。但從民主黨進步派跟共和黨反特朗普陣營之間的口水戰，就知道拜登定位極難。

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