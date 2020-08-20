【美國大選分析】大包圍反特朗普 拜登平衡左右考功夫

美國民主黨正式提名拜登為總統候選人，在第二晚全國代表大會繼續以星光熠熠陣容，替拜登護航，團結各方支持者。在星光之後，拜登如何平衝各方期望，將是延續當前優勢的關鍵。但從民主黨進步派跟共和黨反特朗普陣營之間的口水戰，就知道拜登定位極難。

群星拱照拜登，共和黨政客頻頻亮相

聲言拜登不轉左，與進步派矛盾增加

進步派不滿受冷待，平衡左右考功夫

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今年的民主黨全國代表大會讓觀眾眼花繚亂，除了自家重磅明星政客，像前第一夫米歇爾、前總統克林頓，還有甚多共和黨人亮相，包括俄亥俄州前州長卡西奇（John Kasich）、1996年共和黨大會發言人莫利納里（Susan Molinari）等。

盡管有輿論揶揄，畫面可能讓人誤以為錯看了多年前的共和黨代表大會重播。但各人基本上口徑一致，大舉攻擊「公敵」特朗普，斥責後者無能無德、製造社會撕裂之類，並讚揚拜登是謙謙君子。

可是，謙謙君子不足以吸引選民手上一票，說到底，始終要看政治路線、具體政策安排。卡西奇試圖拉攏更多共和黨支持者和游離選民，揚言如果共和黨助拜登當選，拜登上台後將不會急劇「向左轉」。

不過，卡西奇或共和黨「叛黨」能否在拜登陣營說了算？激進左翼的進步派勢力近年在民主黨內部持續壯大，其領軍人物桑德斯連續兩屆初選鬥到最後階段，今屆更是被黨內建制派出盡力才拉下馬，就反映拜登不能忽視這個派系的聲音。

特朗普競選團隊新聞秘書吉德利（Hogan Gidley）就嘗試挑動這股左右翼矛盾，把拜登陣營描繪為社會主義，聲言民主黨正嘗試以荷里活製作的電視宣傳片，掩飾拜登是社會主義、激進左翼的危險事實。

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▲ 俄亥俄州的共和黨前任州長卡西奇。

或許，扣社會主義的帽子，令拜登陣營有所顧忌，似乎跟進步派有所疏遠。作為知名度僅次於桑德斯的進步派大將，眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）獲安排的演說時間，竟然不及「外人」卡西奇。

進步派以至年輕一輩的民主黨支持者，都把AOC視為背負著民主黨未來，理應獲得更多重視。但從民主黨大會安排，看得出拜登或是民主黨建制派顯然不是這麼想。

正值卡西奇跟AOC在大會場外跟爆發口水戰，又「代表」拜登向支持者保證政策不會急劇左轉。種種迹象反映，拜登似乎寧可押注更多在傾向中間路線的溫和共和黨支持者身上，而非民主黨內的激進左翼。

毫無疑問，激進左翼必不滿足於此，繼續向拜登施壓。這種左右路線之間如何平衡取捨，將在大選前70多日持續考驗拜登。

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▲ 民主黨進步派眾議員奧卡西奧-科爾特斯（AOC）。

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