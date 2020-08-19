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【宏觀中國】地方債貨金閑置不用　一年政府白付數十億利息

股樓投資 14:23 2020/08/19

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目前，中國準備立法禁止浪費食物，還有舉報機制。原來，地方政府債務也有「大嘥鬼」，就是融了資卻閑置不用，白白繳付利息，有些資金閑置甚至超過一年。

其他文章：【388港交所】港交所上半年多賺1% 中期息派3.71元

國內審計署的數據顯示，2019年審計18個省份及所轄的36個縣市，由於項目安排不合理或停止實施等原因，政府新增專項債券資金共有503.7億元（人民幣，下同）未使用，有132.2億元閑置超過一年。

引述內地報道，若按地方政府債券平均利率3.47%計算，一年地方政府白白支付的利息，可能達到數十億元的規模。

其他文章：【中概股】警告面臨退市風險　美國務院促大學基金拋售中概股

為何當地政府有錢不花呢？第一，有些政府不想浪費掉每年批準發債的額度，唯恐今年不借，明年額度可能被調低。第二，很多項目的前期工作根本無完備，便急於上馬，例如環評報告，導致資金到位，卻不能開工，形成「錢等項目」的情況。

上述的審計報告顯示，廣東、四川、福建、山東、海南等地均存在地方債資金閑置的情況。以廣東省為例，2019年全省只有169億元的債券資金未形成實際支出。

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撰文 : 林衛

地方政府債券 中國 人民幣 地方債 經濟

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