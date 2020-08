【宏觀中國】地方債貨金閑置不用　一年政府白付數十億利息

目前,中國準備立法禁止浪費食物,還有舉報機制。原來,地方政府債務也有「大嘥鬼」,就是融了資卻閑置不用,白白繳付利息,有些資金閑置甚至超過一年。

國內審計署的數據顯示,2019年審計18個省份及所轄的36個縣市,由於項目安排不合理或停止實施等原因,政府新增專項債券資金共有503.7億元(人民幣,下同)未使用,有132.2億元閑置超過一年。

引述內地報道,若按地方政府債券平均利率3.47%計算,一年地方政府白白支付的利息,可能達到數十億元的規模。

為何當地政府有錢不花呢?第一,有些政府不想浪費掉每年批準發債的額度,唯恐今年不借,明年額度可能被調低。第二,很多項目的前期工作根本無完備,便急於上馬,例如環評報告,導致資金到位,卻不能開工,形成「錢等項目」的情況。

上述的審計報告顯示,廣東、四川、福建、山東、海南等地均存在地方債資金閑置的情況。以廣東省為例,2019年全省只有169億元的債券資金未形成實際支出。

