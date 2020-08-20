【網民熱話】網民上車數月後大呻　原來1房好難換2房！

買樓置業有自己的安樂窩是開心事，但有網民出帖大呻，指自己剛上車數月，買了一個九龍區的一房單位，面積不足300平方呎，盛惠500多萬元。他指，當時貪單位的則好，客廳四四方方，客易放傢俬。但入住後發現，開放式廚房太小，煮食很困難，而且客廳太小連放桌上電腦的位置也沒有，所以想換兩房單位。

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他表示，如果樓市跌，所有樓都會跌價，如果樓市升，所有樓都會升，不明白為何有人說上了車換樓便很容易。他認為，按他的單位現時的樓價，最大機會可以買到荃灣或元朗約600多萬元的兩房單位，事關同區二手兩房單位也要750萬元起跳。

網民隨即回應指：「上車幾個月就想換，你以為可以免稅？好高騖遠，有甚麼是易？」、「易都唔係話三兩個月可以做到。」也有網民認為第一間樓應該買三房單位，不應該浪費首置，有網民表示認同，認為就算不計樓價，起碼要多付數十萬，一開始便買三房單位最划算。

另有網民以自己2005年上車後樓換樓的經驗，提醒出帖者要一步步做。有網民分享指，第一層樓是令資產保值抵抗通脹，能否買到第二層樓要視乎個人的生產能力，例如會否加薪，儲蓄能力等。能否買到第三層，就要視乎個人的眼光及投資的潛質，是否能令自己資產升值，「你諗下，你一路供，你人工又加咗，又通脹緊，你只會愈供愈舒服，樓價又升值咗，加埋你手頭上又儲左一筆， 咪可以換過間大啲囉。」

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責住編輯：楊子瑩