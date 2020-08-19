【居家抗疫】疫情居家娛樂　環球遊戲業逆市升

▲ 今年新冠肺炎襲來，遊戲娛樂成為居家良伴，帶動環球遊戲業增長。（資料圖片）

新冠肺炎疫情至今仍然未能遏止，環球航空、旅遊、零售業皆受重創，即使疫情緩和亦要若干年才能重回正軌，相反，疫情下大眾居家工作及娛樂，遊戲業卻迎來史無前例的高速增長。

市場調查機構IDC早前發布的《Gaming Spotlight 2020》報告指出，因為新冠肺炎爆發的關係，今年第一季度，企業開始採取在家工作措施，人們下載使用各類應用程式及軟件。3月最高峰對比1月最高峰期間，眾多程式中，商業用程式下載量飆升115%，使用量亦上升1倍，其次是教育程式，下載量升70%，使用量增4成，而遊戲程式下載及使用量亦各自升35%。

IDC遊戲及AR/VR研究部總監Lewis Ward表示，疫情下，人們居家工作，員工必須使用流動應用程式協作、溝通。「因為社會設施停止運作，人們居家並尋找娛樂，就下載各種健康及遊戲程式。」

環球手機遊戲看俏

而遊戲方面，就大致分為電腦遊戲、遊戲主機及手機遊戲。Lewis表示，從2014年開始，消費者在手機遊戲裡面花費的金額，已經超越花費在電腦遊戲及遊戲主機的金額。預計今年全年，消費者花費在手遊的金額，將會是電腦遊戲平台的2.8倍，是主機平台的3.1倍。Lewis預計，今年新冠疫情爆發，遊戲商亦推出新款Xbox及Playstation 5等新遊戲主機，環球整體遊戲收益將會更上一層樓。

▲ Lewis預計，今年新冠疫情爆發，遊戲商亦推出新款Xbox及Playstation 5等新遊戲主機，環球整體遊戲收益將會更上一層樓。

按IDC報告，疫情之初，中國、日本、南韓、美國、英國、西班牙等地消費者遊戲下載量錄得驚人增幅，當中以西班牙、日本以及英國下載量飆升數字最高。1月至5月，西班牙每週下載量平均增幅達65%，日本亦有50%，英過、法國及意大利亦有40%，中國及美國則有25%增幅。Lewis引述報告指，今年1月至3月期間，環球手遊戲下載量平均升幅就高達35%。

獎勵式短片廣告受歡迎

報告中提到，今年第一季中，消費者在iOS及Andorid遊戲下載數量均按年上升。消費者在iOS下載量佔整體約3成，而在Android平台下載量更逾4成。但報告亦揭示，消費者花費在iOS遊戲上的金額，就比花費在Android上多50%。

其次，遊戲收入方面，消費者開始傾向接受遊戲內的短片廣告。根據報告數據，美國每10個手機遊戲消費者中，就有一個喜歡短片廣告，當短片廣告需要強制觀看時，53%表示覺得可以接受或喜歡這一類型廣告。

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而在眾多短片廣告中，就以有獎勵的短片廣告最受歡迎。美國手機遊戲玩家中，就有23%喜歡遊戲內的獎勵式短片廣告，當需要強制觀看時，亦有78%覺得可以接受或喜歡。

此外，報告亦指出，有一新類型的互動式廣告興起，雖然不少美國手機遊戲玩家或未曾見過，但見過的玩家當中，就有近兩成玩家喜歡，報告亦建議，遊戲商或可以考慮增添該類廣告，提高遊戲收益。

記者：李彥煒