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【ATMX】阿里巴巴逼一個月高、美團點評新高後升幅收窄　ATMX僅一下跌

即市財經 14:34 2020/08/19

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天文台改發3號風球，港股於下午1時30分開市，恒指現跌逾200點，新經濟股造好。

天文台取消8號風球後，港股於下午1時30分開市，恒指最新跌逾百點，但一眾中資新經濟股造好。ATMX當中，小米 （01810） 獲季檢預告染藍後強勢，並重上招股價17元水平，小米曾升逾4%，高見18.34元，最新報17.98元；美團點評 （03690） 最多抽高約2.6%，惟最新升幅收窄0.34%，暫報235.8元。

另一恒指新貴阿里巴巴 （09988） 暫升1.4%，報255.6元，逼近近一個月高位。騰訊 （00700） 隨大市轉弱，現跌0.7%，報508.5元。

恒生指數變動將於9月7日 （星期⼀） 起⽣效，被動資金於前一交易日9月4日收市前調整倉位。

其他新經濟股方面，京東 （09618） 繼續強勢，升逾3%，報275元；移卡 （09923） 升逾4%，報58.9元；微盟 （02013） 升1.4%，報11.36元。

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記者：馮正男

經濟 香港股票 平安好醫生（01833） 阿里健康（00241） 京東集團—SW（09618） 移卡（09923） 京東（美：JD） 小米

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