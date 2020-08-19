Dropbox於Google Play商店下載量達10億次

▲ 最近有外媒報道，Dropbox在Google Play商店的下載量已達到10億次。

新冠肺炎疫情期間，不少員工需要在家工作，企業及個人用戶使用雲端服務的需求增加。最近有外媒報道，Dropbox在Google Play商店的下載量已達到10億次。

Dropbox為Google Drive最大競爭對手之一，在Android設備推出已超過10年。目前在Play商店應用程式的下載量已達到10億次。雖然大部分用戶對Google Drive雲端服務較為熟悉，Dropbox提供的服務與儲存空間價格亦與Google Drive類似，更支援在多個不同設備中使用。近年，Dropbox亦不斷推出更新，例如管理和備份重要文件、文檔掃描及密碼同步等功能，以加強儲存文件的保密安全程度。

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事實上，在Play商店中超過10億下載量的應用程式並不多，Gmail為首次突破10億下載量的應用程式，其他包括有Facebook、WhatsApp及Skype等。去年，OneDrive及Google Play Music亦成功在Play商店達至10億下載量。

責任編輯：李寶如