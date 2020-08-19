【WFH】視像會議需求旺 騰訊VooV Meeting次季活躍用戶增1.5倍

▲ 騰訊旗下的會議工具VooV Meeting，在疫情期間活躍用戶量錄得顯著增長。（網頁圖片）

新冠肺炎威脅，不少企業都容許員工在家工作（WFH）減低感染風險，同時帶動視像會議軟件需求。騰訊（00700）的雲會議工具VooV Meeting，第二季每日活躍用戶數量增近1.5倍，過去2個月的註冊用戶數量都增近25%。

騰訊旗下的騰訊雲指，其會議工具VooV Meeting，次季全球的每日活躍用戶數量，錄得近1.5倍增長。騰訊國際業務部總經理譚樂文表示，樂見VooV Meeting使用量有顯著增長，證明不少企業在疫情期間受惠於其服務。

VooV Meeting同時推出多項新功能，包括：時區選擇和週期會議功能、提升美顏和虛擬背景功能、會議期間的表情符號和一對一私訊功能、靜音模式關閉提示等。

VooV Meeting容許用戶毋須下載應用程式，以電話撥入或透過WeChat內的小程序進入會議。為滿足企業的業務需求，VooV Meeting更在這段期間免費開放供300人同時進行線上會議。

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編輯：趙穎妍