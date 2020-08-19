金蝶績後挫3%　全年收入指引收窄為34億至38億人幣

▲ 金蝶國際收入指引收窄至34億至38億，料全年現金流轉正。

金蝶國際 （00268） 業後挫約3%，最新報19.06元。首席財務官林波在電話會議上表示，公司將全年收入目標指標收窄至34億至38億元（人民幣，下同），雲收入佔比維持60%，綜合考慮各方面因素，雲服務收入年復合增速調整至50%，有信心能完成全年目標。另外，公司上半年經營現金為負數主因是，期內研發費用有所增加和為部分小微企業提供業務貸款所致，料全年現金流將會實現轉正。

金蝶上半年雲服務業務按年增長約45%至7.98億元，收入佔比達57.5%，來自訂閱費的收入按年增加90%至為5.5億元。林波表示，公司全年預收賬款約9.6億元來自訂閱業務。

大型企業潛在商機對下半年充滿信心

當中為大型企業提供雲服務的金蝶雲•蒼穹期內增長3.1倍至6270萬元，簽約客戶106家，總簽約金額逾1.5億元；針對中小型企業服務的金蝶雲•星空則增長30%至5億元，企業客戶數為1.57萬，續簽率為 82%，續費率為87%。

金蝶中國總裁沈崇鋒指出，上半年金蝶雲•蒼穹簽約很多大型央企、國企，平均合同規模超過140萬元。而新合同中有超過4成來自央企的產品服務升級，主要升級財務和采供供應鏈產品。約3成為客戶續簽合同，反映該業務在2018年上綫以來，客戶在不斷增加模塊和載量。

他解釋，但由於上半年疫情爆發而影響項目進度，相關項目確認收入將歸入遞延收入，相信對下半年收入有幫助。

沈崇鋒續言，金蝶雲•星空仍潛在巨大市場空間，且客戶數量增長，公司未來將制定一系列措施，加快通過客戶考核，搶先佔領市場。

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編輯：陳華