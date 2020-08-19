華能股價飈11%　上半年多賺近6成

▲ 華能指，第二季發電量同比增長。

華能國電 （00902） （滬：600011）上半年純利約54.41億元人民幣，按年升約58%，每股盈利0.3元人幣，不派中期股息。華能股價現升11.77%，報3.8元，成交額2.25億元。

該集團指，營業收入約791.27億元，按年跌約5.38%。公司境內各運行電廠按合併報

表口徑發電量1796.5億千瓦時，同比下降8%；售電量1721.25億千瓦時，同比下

降6.98%，利用小時為1718小時，同比減少182小時。

電量下降主因第一季受疫情影響，全國經濟增速放緩，而第二季以來疫情有效控制，各行業

復工復產進度加快，故爭取計劃電量，同時減少機組備用，令第二季發電量同比增長，縮小第一季電量下降幅度。

另外，華潤電力 （00836） 現升1.5%，報9.7元。

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編輯：吳敏芳