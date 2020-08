▲ 【美國大選】「拜登有能力治癒國家」妻子動人演說贏掌聲

美國大選在今年11月舉行,美國民主黨正式提名前副總統拜登為民主黨總統候選人。拜登妻子吉爾為拜登站台時,以拜登的家庭經歷不幸事件後,拜登如何修補自己家庭的份痕為例,指拜登同樣有能力治癒深陷分裂的國家。拜登妻子吉爾的動人演說,贏得不少網民支持。

1972年,拜登(Joe Biden)第一任妻子及當時年僅一歲的女兒,因交通事故喪生。吉爾(Jill Biden)在民主黨全國代表大會上,以此事作例子。

吉爾指:

「你如何修補一個破碎的家庭?方式就如你如何令國家變得團結一樣,就是以愛與理解、以具同情心的細微舉動、勇敢及堅定的信念。」

(How do you make a broken family whole? The same way you make a nation whole: with love and understanding, and with small acts of compassion; with bravery; with unwavering faith)

她又不點名批評特朗普,指現時在國家處於分裂的狀態情況下,需要有人治癒國家,帶領國家應對疫情。

吉爾指:

「我們背負著沉重的負擔,我們需要一個有強而有力肩膀的人。我知道,如果我們把這個國家託付給拜登,他將為你的家人做他為我們所做的:將我們團結在一起,使我們變得完整。」

(The burdens we carry are heavy, and we need someone with strong shoulders. I know that if we entrust this nation to Joe, he will do for your family what he did for ours: bring us together and make us whole.)

