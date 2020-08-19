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【美國大選】「拜登有能力治癒國家」妻子動人演說贏掌聲

環球社會熱點 14:18 2020/08/19

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【美國大選】「拜登有能力治癒國家」妻子動人演說贏掌聲

美國大選在今年11月舉行，美國民主黨正式提名前副總統拜登為民主黨總統候選人。拜登妻子吉爾為拜登站台時，以拜登的家庭經歷不幸事件後，拜登如何修補自己家庭的份痕為例，指拜登同樣有能力治癒深陷分裂的國家。拜登妻子吉爾的動人演說，贏得不少網民支持。

【美國大選】民主黨正式提名拜登 為美國總統候選人

遭奧巴馬妻子批「錯誤總統」 特朗普：我選上因你老公差

1972年，拜登（Joe Biden）第一任妻子及當時年僅一歲的女兒，因交通事故喪生。吉爾（Jill Biden）在民主黨全國代表大會上，以此事作例子。

吉爾指：

「你如何修補一個破碎的家庭？方式就如你如何令國家變得團結一樣，就是以愛與理解、以具同情心的細微舉動、勇敢及堅定的信念。」

（How do you make a broken family whole? The same way you make a nation whole: with love and understanding, and with small acts of compassion; with bravery; with unwavering faith）

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她又不點名批評特朗普，指現時在國家處於分裂的狀態情況下，需要有人治癒國家，帶領國家應對疫情。

吉爾指：

「我們背負著沉重的負擔，我們需要一個有強而有力肩膀的人。我知道，如果我們把這個國家託付給拜登，他將為你的家人做他為我們所做的：將我們團結在一起，使我們變得完整。」

（The burdens we carry are heavy, and we need someone with strong shoulders. I know that if we entrust this nation to Joe, he will do for your family what he did for ours: bring us together and make us whole.）

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責任編輯：林嘉莉

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