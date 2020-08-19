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【網絡安全】Google Chrome 86新功能　提醒用戶小心資料外洩

科技 17:45 2020/08/19

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Google近年除了不斷為Chrome瀏覽器推出新功能外，也積極嘗試為用戶的私隱和保安把關。Google周一（17日）宣布，將在Google Chrome 86版本中加入3種警告方式，3階段阻截以不安全網頁表單傳送資訊，提醒用戶小心資料外洩。

>>>Google Chrome將新增省電模式　降低更新頁面頻率

>>>【港區國安法】外媒：Google終止香港政府索取用戶數據要求

Google在官方網誌透露，將在10月推出的Google Chrome 86版本，新增3階段警告功能。第一，若用家打算在HTTPS網站上，以非HTTPS網頁表單填寫內容傳送資訊，即使用「混合表單」，會立刻彈出警告。因為這種混合表單對使用者的私隱和安全構成風險，容易讓有心人士讀取及竊聽，甚至變更敏感的表單內容。若用戶依然堅決提交表單訊息，就會收到第二個「你要傳送的資料並非安全」的警告。

若用家打算在HTTPS網站上，以非HTTPS網頁表單填寫內容傳送資訊，即使用「混合表單」，會立刻彈出警告。（Google blogpost圖片）

同時，Google將會關閉混合表單上的自動填寫（Autofill）功能，所有密碼和自動完成鍵盤不會自動輸入；若使用者手動輸入，就會看到表單下方顯示紅色文字，警告表單不安全。當使用者依然要傳送，便會看到全頁的警告訊息，允許用戶返回前頁，或是按下確定傳送（Send Anyway）按鍵。

當使用者依然要傳送，便會看到全頁的警告訊息，允許用戶返回前頁，或是按下確定傳送（Send Anyway）按鍵。（Google blogpost圖片）

Google解釋，雖然之前版本的Chrome已開始對混合內容發出警告，但只限於移除網址列上的安全鎖頭。惟Chrome的觀察小組表示，他們認為之前版本的Chrome警告，對使用者來說並不明顯，無效提醒用戶小心資料外洩的問題。因此是次更新，將會加強提醒用戶小心處理資料。

>>>【新聞付費】Google回應澳洲新法例　恐影響免費搜尋服務

責任編輯：曾曉汶

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