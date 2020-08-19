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【業績】中國利郎中期少賺3成 連特別息每股派中期息17仙

即市財經 13:34 2020/08/19

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中國利郎中期利潤按年跌3成，但就維持派中期息並派特別息。

新冠肺炎衝擊零售消費行業，中國利郎 （01234） 上半年收入及淨利潤按年各跌3成，但由於預期經營現金流下半年會有改善，決定派發中期息每股12仙及特別息每股5仙，按年減少34.6%。

7月初發盈警的中國利郎，受「LILANZ」產品總零售額跌超過3成影響，集團上半年收入按年跌29%至10.93億元（人民幣‧下同），淨利潤跌30.8%至2.69億元。毛利率按年亦跌2個百分點至39.4%。

中國利郎最新報4.5元，暫升1.35%。

期內，華北、東北、華東及西南的收入，按年都有接近3成或以上的跌幅，其中以東北跌45%最多。

為控制疫情對業務影響，中國利郎加大推動電商業務，並取消部分春、夏季訂單減輕分銷商渠道庫存壓力，同時會嚴控秋、冬訂單減低庫存再積壓風險；期內又縮減98間零售門店，截至6月底止門店共2,717間。

展望下半年，中國利郎指中美貿易問題懸而未決，而且新冠肺炎疫情反覆，為全球經濟增添不確定性，中國零售市場會受一定影響，但有信心業務表現可跑贏同業，並維持「LILANZ」產品總零售額不低於中單位數增長的目標。

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編輯：趙穎妍

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