金山軟件：《劍網3》收入料再創新高 中概股審計具挑戰適時考慮回歸

▲ 金山軟件表示，中概股審計具挑戰，關注事態發展，在適當條件及情況下，會考慮回歸港股或A股。

金山軟件 （03888） 旗艦端遊《劍網3》上季收入和日均活躍用戶按年大增1.2倍、39%，首席財務官吳育強表示，《劍網3》經歷2018年調整後重返強勢，有信心今年收入可再創歷史新高，超越2017年17億人民幣的水平。吳育強稱，金山軟件在電腦遊戲市場一枝獨秀，用戶活躍度強勁趨勢料可持續。

金山軟件績後升逾1成，最新報44元，成交近3億元。

手遊方面，吳育強指，《劍網3指尖江湖》、《劍俠情緣2： 劍歌行》兩款新手遊分別於6月、8月推出後表現不錯，下半年計劃推出4至5款新遊戲。

金山上季辦公軟件及服務收入按年、按季均增長逾4成，吳育強表示，辦公軟件的月活躍用戶至6月底增至4.54億，付費用戶數由年初的1200萬增長至1680萬，均有望繼續推動金山辦公的訂閱服務收入增長。而上半年軟件銷售雖受疫情影響有所放緩，但下半年政府重啟招標，金山在不少省份均百分百中標，料表現優於上半年，支持金山辦公下半年強勁趨勢。

金山軟件旗下金山雲年內在美國上市，吳育強認為，美國收緊中概股審計具挑戰性，回港、回A是中概股普遍要面臨的問題，公司密切關注事態發展，適當條件及情況下會考慮部署回歸港股或A股。

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記者：陳健婷