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【美國大選】前總統卡特發言足見諷刺 民主黨大會第二晚3重點

環球政治 14:20 2020/08/19

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【美國大選】前總統卡特發言足見諷刺 民主黨大會3重點

距離11月3日美國大選不足3個月，民主黨破天荒一連4日以網上形式，舉行全國代表大會。首日已經十分精彩，多位重量級人物為前副總統、今次大選的民主黨候選人拜登站台。來到第二日，民主黨人同樣大爆金句，團結攻擊總統特朗普（Donald Trump），主要有3大重點。

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  • 曾連任總統失敗的卡特登場

不論是前總統卡特（Jimmy carter），還是特朗普，都是極具話題的人物，因他們競逐連任時面對的困境相似。卡特在任時，美國經濟動盪，成為他連任失敗的主因，為美國歷史上少有連任失敗的總統。

由卡特來發表演說，更見諷刺意味。他揚言，拜登將是下一任美國總統。

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  • 黨內兩派休戰

民主黨的溫和派和進步派人士宣布休戰，以表明「打倒」特朗普的決心。

進步派眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez，簡稱AOC）發表簡短的演說，表明支持拜登初選時的對手、激進左翼進步派的參議員桑德斯（Bernie Sanders）。而桑德斯早前表態支持拜登。

儘管如此，AOC的言論仍令民主黨人感不安。有數名共和黨人參與大會，可見拜登的取態為討好溫和派，多於取悅左翼的進步派。

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  • 重視新人交接

在第二晚開幕發言的共有17人，民主黨希望在今次的代表大會，盡可能給予年輕新星發言。

今次與前總統奧巴馬（Barack Obama）2004年的全國代表大會不同。

當時，奧巴馬強調，美國沒有真正的藍紅分歧。曾發言的沃倫（Elizabeth Warren）和卡斯特羅（Julián Castro）其後都參選過總統。

【美國大選】疫情下召開 民主黨全國代表大會有何關注點？

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責任編輯：鄧燕君

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