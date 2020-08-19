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【港股追蹤】純利升派息增　呢隻啤酒股績後卻回軟

股樓投資 15:02 2020/08/19

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中央今年以「內循環」作經濟發展主調，股票市場也自然以相關的內需股作為炒作對象。其中啤酒股近月一直有資金追捧，始終受疫情影響較少，加上正值炎夏，市場憧憬銷量或會增加。華潤啤酒（00291）午市開市前公布上半年業績，一如市場預期交出穩定數據，惟股價開市後反覆偏軟，截至下午3時，股價下跌逾1%。

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集團上半年收入按年下跌7.5%，至174.1億元人民幣，不過純利同比則上升11.1%，至20.8億元人民幣，能在疫市下保住盈利按年有雙位數增幅，屬十分難得。此外，公司派發每股中期息0.128元，亦較去年0.12元為高。

雖然公司整體啤酒銷量按年下跌5.3%，至603.9萬千升，但管理層表示數據已較行業水平為佳，而且受惠於去年引入喜力國際品牌及各檔次啤酒的銷量增加，第二季度已恢復增長。公司在報告中更提到，上半年次高檔及以上啤酒銷量較去年同期增長 2.9%，產品結構進一步提升。

股價年內累升逾25%，遠遠跑贏大市，故業績就算符合市場預期，也引來資金趁好消息出貨。幸好今年市場炒作概念明顯，啤酒這類內需板塊仍有吸納空間，若回落至50元附近，可小注買入作中短綫操作。

 

撰文 : 葉志偉

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