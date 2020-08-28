【安倍辭職】日本首相安倍疑工作過勞抱恙 傳麻生太郎接任

▲ 日本首相安倍晉三身體疑出問題，倘辭職，料由財相麻生太郎（右）接任。

新型冠狀病毒疫情肆虐下，日本首相安倍晉三近日多次入院，早已引起外界對安倍健康狀況關注，懷疑他的身體出現問題，難以繼續擔任首相，有日本官員透露，安倍已連續147日工作。倘安倍辭職，首相職位或由副首相兼財相麻生太郎接捧。

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共同社報道，安倍為應對新冠疫情，長期留在官邸處理公務，未能放長假，由1月26日至8月16日，只得7日在私人寓所度過，8月15日出席全國戰歿者追悼儀式後，亦無按慣例在山梨縣鳴澤村的別墅靜養。

麻生太郎透露，他曾向安倍表示：「連續147天沒有休息一直在工作，誰的健康狀況都會變得奇怪吧」，當時安倍亦稱有需要好好休息，又指管理健康也是工作一部分。

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日本政圈盛傳，安倍或於下周一（24日）辭職，並會由曾任首相的麻生太郎接任。有關講法揣測成分居多，惟安倍早年患有潰瘍性大腸腸炎，患者身體不能承受太大壓力。

安倍今次入院接受身體檢查，日本朝野尤其關注，因他6月亦曾體檢，相隔不過2個月再接受檢查，是不尋常，外界擔心安倍舊病復發。倘他的健康真的出問題，恐令自民黨凝聚力下降，將影響眾院解散戰略和後安倍時代的競爭。

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安倍在2007年參議院選舉大敗後，亦曾因健康理由突然辭去自民黨總裁職務，以至要臨時舉行自民黨總裁選舉，選出福田康夫接捧。當時安倍就被批評「拋下政權」。

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責任編輯：林建忠

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