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新冠肺炎損害大腦 英15歲少女變回「5歲孩童」

環球政經 13:45 2020/08/19

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新冠肺炎除了對呼吸系統損害甚大之外，其造成的後遺症亦有越來越多病例浮現。英國一名15歲少女早前染疫，期間不但出現幻覺、嚴重癲癇等症狀；其母更哭訴女兒性情大變，就連行為與說話方式也退化成4、5歲般。

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綜合外媒報道，倫敦15歲少女Nia Haughton今年4月時持續咳嗽和發燒超過一周，被送到醫院後確診新冠肺炎。其後，她因病情惡化而住進加護病房，當時更必須使用呼吸器。

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兩周後，她的病況逐漸好轉，終於能自己呼吸，似乎已戰勝新冠病毒。但轉至普通病房幾天後，其病情卻再度惡化，而被送回加護病房；這次受影響的是她的大腦而非肺部，她開始經常產生幻覺、聲音和行為變回她童年，像個4、5歲的孩童一般。

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責任編輯：翁嘉陽

 

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