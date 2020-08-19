【奶粉股業績】中國飛鶴料銷售可保雙位數增長、2023年市佔率逾30%

▲ 中國飛鶴總裁蔡方良（中）表示，有信心下半年銷售收入仍可維持雙位數增長。（資料圖片）

內地奶粉股中國飛鶴 （06186） 昨日公布業績，上半年盈利大增超過五成。中國飛鶴總裁蔡方良表示，有信心下半年銷售收入可維持雙位數增幅，集團對在2023年將市佔率提升至30%或以上仍非常有信心。

中國飛鶴上半年收入按年增48%至87億元人民幣，而且受惠毛利率改善，帶動集團期內按年多賺57%至27.5億元人民幣。其中，高端嬰幼兒配方奶粉產品系列收益更飆升73%。

中國飛鶴在颱風後交易，開市早段升逾半成，收市倒跌2.4%，報16.26元。

蔡方良：若成本無大變動 不傾向考慮加價

蔡方良在業績會議上表示，南方市場是集團的重點市場，形容整個南方、廣東、上海及湖南都是集團「穩打穩紮」的市場，其中在湖南已經非常接近第一品牌，而廣東亦「肯定明年就是第一」。

副董事長、首席財務官劉華續指，對兒童奶粉市場仍非常看好，上半年盈利增長就是受惠於高端產品增長、毛利率改善及市場費用控制，透露明年會有新的高端產品上市。

對於訂價策略及潛在加價空間，蔡方良回應時重申，集團去年亦曾經升級配方，亦都未有調整價格，他解釋只要成本無大幅變動，都不會考慮加價，「除非配方足以支持價格提升、例如全球獨加配方，才會考慮加價」。

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記者：趙穎妍