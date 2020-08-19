【業績】華潤啤酒半年多賺11%　料下半年行業銷售跌6%至7%

▲ 華潤啤酒上半年綜合營業額跌7.5%至174.08億元，主要受疫情影響。

華潤啤酒 （00291） 首席執行官侯孝海於中期業績會議表示，疫情開始受控，零售渠道完全恢復，餐飲渠道有70-80%復蘇，夜場銷售渠道亦有20%至30%重開，於今年第2季銷售逐漸回升，惟預期下半年整個行業銷售出現6%至7%的負增長。

集團表示，今年第二季疫情開始受控，消費者有補償心態，對啤酒的需求亦有所回升，帶動上半年業務錄得增幅。集團上半年純利增11.1%至20.79億元（人民幣‧下同），每股盈利0.64元，派中期息0.128元（相當於0.143港元），較去年同期增6.7%。期內，未計利息及稅項前盈利（EBIT）升6%至27.9億元。

華潤啤酒上半年綜合營業額跌7.5%至174.08億元，主要受疫情影響；上半年整體啤酒銷量較去年同期下降 5.3%至約 60.39億升，表現較行業水平為好。其中，第二季度整體啤酒銷量較去年同期有較好增長。

侯孝海表示，集團將繼續推進高端啤酒市場。集團於今年第二季推出高端產品「喜力®星銀 TM」啤酒配合去年推出的「雪花馬爾斯綠啤酒」和「黑獅白啤」兩款高端新產品，進一步支持高端 化發展及提升品牌形象。

雖然上半年中高檔啤酒銷量按年下降 6.2%，但受益於去年引入喜力國際品牌及各檔次啤酒的銷量於第二季度恢復增長，次高檔及以上啤酒銷量較去年同期增長 2.9%。整體平均銷售價格較去年同期下降 2.4%。上半年整體毛利按年下跌1.3%至70.3億元。

儘管疫情持續反覆，集團表示，將繼續以「決戰高端，質量發展」戰略管理。未來，集團繼續與Heineken集團長期戰略合作，推進國際品牌上市工作，增強高端市場的品牌競爭力，並持續探索高檔啤酒營銷方式，提升集團在一線城市的競爭地位。侯孝海又表示，今年集團沒有計劃於海外進行任何收購活動。

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編輯：吳敏芳