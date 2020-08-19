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【業績】華潤啤酒半年多賺11%　中期息增6.7%至0.143元

即市財經 12:27 2020/08/19

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華潤啤酒上半年綜合營業額跌7.5%至174.08億元，主要受疫情影響。

華潤啤酒 （00291） 上半年純利增11.1%至20.79億元（人民幣‧下同），每股盈利0.64元，派中期息0.128元（相當於0.143港元），較去年同期增6.7%。期內，未計利息及稅項前盈利（EBIT）升6%至27.9億元。

華潤啤酒上半年綜合營業額跌7.5%至174.08億元，主要受疫情影響；上半年整體啤酒銷量較去年同期下降 5.3%至約 60.39億升，表現較行業水平為好。其中，第二季度整體啤酒銷量較去年同期有較好增長。

上半年中高檔啤酒銷量按年下降 6.2%，但受益於去年引入喜力國際品牌及各檔次啤酒的銷量於第二季度恢復增長，次高檔及以上啤酒銷量較去年同期增長 2.9%。整體平均銷售價格較去年同期下降 2.4%。上半年整體毛利按年下跌1.3%至70.3億元。

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編輯：吳敏芳

 

 

香港股票 華潤啤酒（00291） 啤酒

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