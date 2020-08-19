【歐洲第二波疫情】法國強制打工仔戴口罩 確診飆升與職場有關

▲ 多國陸續收緊防疫措施，法國再宣布加辣的強制戴口罩措施，意大利規定在酒吧必須戴口罩。

歐洲多國的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情出現反彈，其中西班牙和法國的確診個案都自7月起出現飆升。多國陸續收緊防疫措施，法國的強制戴口罩措施再度加辣，意大利則規定在酒吧必須戴口罩。

即使法國已實施部分建議或強制民眾戴口罩措施，7月確診病例仍有飆升跡象。過去7天的平均新增病例逾2,000宗，上周更曾錄得單日確診超過3,000宗，是8月初的兩倍。

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法國衛生官員估計，近四分之一新增確診個案與工作場所相關，是政府鼓勵國民重返工作崗位後出現的現象。法國宣布自9月1日起，強制打工仔在辦工地點必須佩戴口罩，個人辦公室獲豁免。

法國在3月實行嚴格的封鎖和禁足措施遏止病毒傳播，至5月11日起陸續解封。在7月份爆發第二波疫情後，政府強制民眾在封閉的公共場所佩戴口罩，部分城市要求市民在繁忙的室外區域亦要佩戴口罩，以減低病毒傳播。

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在西班牙，確診個案同樣自7月開始飆升，至8月中曾錄得單日確診破6,000宗，創4月以來新高。當局已收緊放措施，包括關閉酒吧、限制室外吸煙活動等。在意大利，則規定晚上在酒吧和俱樂部必須佩戴口罩。

德國過去3星期疫情亦有反彈趨勢，總理默克爾說國家仍然處於疫情大流行之中，即使看不見，但病毒依然存在，目前未有疫苗，亦未有藥物，民眾流動及互相接觸導致病例增加，因此現時沒有進一步放寬限制措施的空間。

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責任編輯：葉芷樺