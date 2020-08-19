8號風球或「極端情況」可不需上班　在家工作又是否適用？

九號烈風或暴風風力增強信號在18日上午1時30分發出，有不少「打工仔」都高興可以不用上班，不過又是否適用在家工作人士？

勞工署表示，香港在熱帶氣旋（颱風）和暴雨警告，以及其他惡劣天氣下，例如山泥傾瀉警告、局部地區大雨報告等情況，或其引起的交通及道路問題，均可能對各行各業的運作、僱員工作的安全及往返工作地點的交通構成一定的影響。

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如因超強颱風引致「極端情況」，例如公共交通服務嚴重受阻、廣泛地區水浸等，政府會因應情況發出「極端情況」。除與僱主就「極端情況」下訂立有上班 協定的必要人員外，僱員在八號颱風警告取消後的2小時，應留在原來的地點或安全地點，而非立即啟程上班。同時，僱主應適當地應用有關惡劣天氣下工作安排，按個別行業的運作需要，彈性處理僱員復工及有關工作安排。

彈性處理方法因應個別機構的情況和業務性質而定，以下是部分例子： 讓個別有需要的僱員在八號預警或八號颱風警告發出時優先下班； 在八號颱風警告、黑色暴雨警告或「極端情況」取消後，按僱員居住地點分 批復工或調整值班安排等； 如八號颱風警告、黑色暴雨警告或「極端情況」取消的時間距離工作時間結 束不足3小時，容許僱員毋須復工； 容許返回工作崗位有困難的僱員居家工作，或有較寬裕的上班和復工時間。

從上述的建議可見，打工仔在家工作也是屬公司機構的彈性處理方法，所以還是須如常工作。不過，新冠肺炎疫情持續，在家工作可減少與他人接觸機會，降低患病風險。

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責任編輯：黎淑雯