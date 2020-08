【美國大選】民主黨正式提名拜登 為美國總統候選人

美國大選在今年11月舉行,美國民主黨正式提名前副總統拜登為民主黨總統候選人。拜登表示,對於獲得總統候選人的提名感到榮幸。前總統奧巴馬亦指,為拜登感到驕傲。

美國民主黨舉行一連四日的全國代表大會,在周二的大會上,全國不同州份的民主黨代表就總統提名投票,民主黨其後正式提名拜登(Joe Biden)為民主黨總統候選人。

拜登透過視像短暫出席全國代表大會,他在會上表示,打從心底裡感謝所有人,又指獲提名對自己和家人意義重大。

拜登亦在社交平台Twitter上表示:

「能接受民主黨提名為美國總統候選人,是我一生的榮幸。」

(It is the honor of my life to accept the Democratic Party's nomination for President of the United States of America. )

奧巴馬隨即轉發拜登帖文,並表示:

「拜登,恭喜。我以你為榮。」

(Congrats, Joe. I’m proud of you.)

拜登會於當地時間周四(20日)晚上接受提名,並發表演說。

責任編輯:林嘉莉