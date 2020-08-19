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【美國大選】民主黨正式提名拜登 為美國總統候選人

環球社會熱點 12:42 2020/08/19

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美國大選在今年11月舉行，美國民主黨正式提名前副總統拜登為民主黨總統候選人。拜登表示，對於獲得總統候選人的提名感到榮幸。前總統奧巴馬亦指，為拜登感到驕傲。

美國民主黨舉行一連四日的全國代表大會，在周二的大會上，全國不同州份的民主黨代表就總統提名投票，民主黨其後正式提名拜登（Joe Biden）為民主黨總統候選人。

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拜登透過視像短暫出席全國代表大會，他在會上表示，打從心底裡感謝所有人，又指獲提名對自己和家人意義重大。

拜登亦在社交平台Twitter上表示：

「能接受民主黨提名為美國總統候選人，是我一生的榮幸。」

（It is the honor of my life to accept the Democratic Party's nomination for President of the United States of America. ）

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奧巴馬隨即轉發拜登帖文，並表示：

「拜登，恭喜。我以你為榮。」

（Congrats, Joe. I’m proud of you.）

拜登會於當地時間周四（20日）晚上接受提名，並發表演說。

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責任編輯：林嘉莉

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