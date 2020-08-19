【港交所業績】港交所半年多賺1%、中期息微減至3.71元　虛銀投資倍增

▲ 港交所公布上半年業績。

港交所 （00388） 盈利、收益創出半年度新高。港交所公布，上半年盈利按年增長1%至52.33億元，主要受惠港股成交增加，惟投資收益減少拖低增幅，港交所每股中期息微減1港仙至3.71元。港交所下午1時30分恢復交易。

上半年港股日均成交增長20%至1175億元，港交所上半年收入及其他收益按年僅升2%，主要由於期內投資收益淨額下跌6.81億元。港交所表示，3月全球市場大幅拋售，令第一季公布的集體投資計劃錄得公平值虧損。

另外，港交所表示，上半年向虛擬銀行富融銀行（Fusion Bank）再度注資5000萬元，令港交所投資額增至1億元。富融銀行股東包括騰訊 （00700） 、工銀亞洲、高瓴資本及新世界 （00017） 執行副主席鄭志剛。

滬深股通成交新高 分部收益增46%

港交所上半年主要業務收入按年增13%至79.44億元，但投資收益淨額跌45%至8.38億元。以公司資金投資部分，港交所期內年度化投資淨回報0.45%，按年大跌5.14百分點。結算所基金、保證金投資方面，年度化投資淨回報0.92%，較去年同期少0.17百分點。

除了港股成交增長帶動收益，北向交易「滬深股通」日均成交743億元人民幣，按年大增69%，貢獻7.43億元收益，增長46%。另外，債券通成交量也創新高，日均成交達199億元人民幣，按年增長202%。

營運支出方面，按年增6%至20.76億元，源於年度薪酬調整，以及去年收購港融科技後僱員數目上升、及資訊技術成本及專業費用增加。

李小加：開局良好

明年卸任行政總裁的李小加指，港交所今年上半年開局良好，儘管宏觀經濟動盪不定，但營業收入及溢利仍然同創半年度新高。現貨市場成交增長，滬深港通成交額續創新高，新股上市絡繹不絕，包括多隻來港作第二上市的大型股，抵銷由於投資組合估值波動帶來的投資收益下滑影響，「堅信未來香港交易所將繼續乘風破浪、連接中國與世界」。

港交所首季因投資轉錄虧損，令首季盈利跌13%至22.6億元。其後，港交所受惠中資科技股投資熱潮，股價創出新高，並重奪環球最高市值交易所集團地位。

（不斷更新）

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記者：麥德銘