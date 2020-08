【港交所業績】港交所半年多賺1%、中期息微減至3.71元　大摩高盛：勝預期

港交所 (00388) 盈利、收益創出半年度新高。港交所中午公布,上半年盈利按年增長1%至52.33億元,主要受惠港股成交增加,惟投資收益減少拖低增幅,港交所每股中期息微減1港仙至3.71元。港交所下午1時30分恢復交易,曾重上380元水平,高見381.6元,惟其後轉跌,收報373.6元,跌1.4%,成交11.22億元。

上半年港股日均成交增長20%至1175億元,港交所上半年收入及其他收益按年僅升2%,主要由於期內投資收益淨額下跌6.81億元。港交所表示,3月全球市場大幅拋售,令第一季公布的集體投資計劃錄得公平值虧損。

大摩指,港交所次季每股盈利勝預期,主要是投資收益較理想,維持「增持」評級,目標價430元。大摩指,主要業務收入如該行預測,但投資收益遠超預期,集體投資計劃由首季虧5.21億元轉賺3.83億元,令整體盈利較預期高10%。

高盛也指,港交所業績勝預期,主要反映投資收益較預期大上大落,但指主要業務收入較該行預期少,營運支出也較該行預期高,維持「中性」評級,目標價325元。

另外,港交所表示,上半年向虛擬銀行富融銀行(Fusion Bank)再度注資5000萬元,令港交所投資額增至1億元。富融銀行股東包括騰訊 (00700) 、工銀亞洲、高瓴資本及新世界 (00017) 執行副主席鄭志剛。

滬深股通成交新高 分部收益增46%

港交所上半年主要業務收入按年增13%至79.44億元,但投資收益淨額跌45%至8.38億元。以公司資金投資部分,港交所期內年度化投資淨回報0.45%,按年大跌5.14百分點。結算所基金、保證金投資方面,年度化投資淨回報0.92%,較去年同期少0.17百分點。

除了港股成交增長帶動收益,北向交易「滬深股通」日均成交743億元人民幣,按年大增69%,貢獻7.43億元收益,增長46%。另外,債券通成交量也創新高,日均成交達199億元人民幣,按年增長202%。

營運支出方面,按年增6%至20.76億元,源於年度薪酬調整,以及去年收購港融科技後僱員數目上升、及資訊技術成本及專業費用增加。

李小加:開局良好 未來6個月有信心

明年卸任行政總裁的李小加指,港交所今年上半年開局良好,儘管宏觀經濟動盪不定,但營業收入及溢利仍然同創半年度新高。現貨市場成交增長,滬深港通成交額續創新高,新股上市絡繹不絕,包括多隻來港作第二上市的大型股,抵銷由於投資組合估值波動帶來的投資收益下滑影響,「堅信未來香港交易所將繼續乘風破浪、連接中國與世界」。

李小加續稱:

我們有很好的業績,今年至今都是好年,對未來6個月有信心。(We had good results. We had a good year so far and I'm confident for the next 6 months. )