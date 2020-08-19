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【恒安業績】恒安中期多賺20.3%　中期息增加至1.2元人民幣

即市財經 12:19 2020/08/19

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【恒安業績】恒安中期多賺20.3%　中期息增加至1.2元人民幣

恒安 （01044） 公布中期業績，恒安中期公司權益持有人應佔利潤按年升20.3%至22.6億元人民幣，每股基本收益1.899元人民幣，派中期息1.2元人民幣，較去年的1元人民幣增加20%。

期內，恒安收入按年升約1.4%，至109.3億元人民幣。紙巾及衛生巾業務毛利表現理想，經營利潤上升約19.8%至約31.9億元人民幣。

上半年恒安毛利增長約19.8%至約48.2億元人民幣，毛利率則由37.3&大幅升至約44.1%。恒安表示，上半年木漿價格處於歷史低位，繼續支持紙巾業務的毛利水平；高利潤的衛生巾業務的收入因銷售渠道改革於期內成效彰顯改善，其佔整體銷售比例亦由去年同期的28.5%升至約29.5%。

至於過往毛利水平較低的其他業務，因集團新的醫護產品（如口罩）及家居自有產品業務的提升並有較高的毛利率，致其他業務的毛利率於期內顯著提升；加上多款超高檔產品的銷售理想，集團整體毛利及毛利率大幅增長。

恒安預期，木漿價格將於下半年在低位保持穩定，加上將繼續積極優化產品組合，聚焦高毛利產品，以抵銷市場競爭加劇及人民幣貶值的負面影響，下半年的毛利率可望持續改善。

【港交所業績】港交所半年多賺1%　中期息微減至3.71元

【業績】華潤啤酒半年多賺11%　中期息增6.7%至0.128人幣

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責任編輯︰梁浩碩

 

香港股票 恒安國際（01044）

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