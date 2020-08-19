【美股新高】主權基金股神皆審慎 美股新高能走多遠?（訂戶專享） 即市財經 13:11 2020/08/19 分享： 正當美股標普500指數隔夜再創新高，正式收復疫情爆發以來所有失地的同時，全球最大主權基金卻為美股為首的全球升市大潑冷水，與全球主要資產形勢一片大好的畫面，顯得有點格格不入。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【A股牛市】人行放水催生A股慢牛 港股落後可再追（訂戶專享） 2020/08/18 【A股牛市】人行放水催生A股慢牛 港股落後可再追（訂戶專享） 【恒指變天】迎新經濟股再求變 恒指忌扭曲市場（訂戶專享） 2020/08/17 【恒指變天】迎新經濟股再求變 恒指忌扭曲市場（訂戶專享） 【中美角力】騰訊解畫WeChat禁令 市場為何未收貨?（訂戶專享） 2020/08/13 【中美角力】騰訊解畫WeChat禁令 市場為何未收貨?（訂戶專享） 【資金拆倉】黃金科技股齊瀉美債息升 風險資金拆倉要留神（訂戶專享） 2020/08/12 【資金拆倉】黃金科技股齊瀉美債息升 風險資金拆倉要留神（訂戶專享） 【中美角力】財富500強中企首超美企 中港股市為何追不上? （訂戶專享） 2020/08/11 【中美角力】財富500強中企首超美企 中港股市為何追不上? （訂戶專享） 美股 香港股票 虛擬貨幣 巴菲特 標準普爾500指數 美元 增持 挪威 香港 美國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入