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【美股新高】主權基金股神皆審慎 美股新高能走多遠?（訂戶專享）

即市財經 13:11 2020/08/19

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正當美股標普500指數隔夜再創新高，正式收復疫情爆發以來所有失地的同時，全球最大主權基金卻為美股為首的全球升市大潑冷水，與全球主要資產形勢一片大好的畫面，顯得有點格格不入。

...

欄名 : 交易講場

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