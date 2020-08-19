【美股新高】標指歷來最快走出熊市創新高 疫情風險未除

經歷幾日向高位步步進逼後，美股標普500指數終於在周二重上高位，再創歷史新高。反映大市表現的標指破頂，利好市場氣氛，惟現時美股估值偏高，加上美國疫情未受控，令美股回調風險增。

周二標指成功破頂，上漲0.2%收於3389.78點，衝破了2月19日所創的3386.15點高點。標指完全收復了2月和3月曆史性暴跌的跌幅，正式結束歷時最短的熊市。

標指由上一個歷史高位到周二再創新高僅跨越126個交易日，意味着今次標指從熊市中走出的速度是有史以來最快。

標指估值 為2000年科網爆破以來最高

美股完全收覆疫情的陰霾並再創新高，反映投資者憧憬疫情見頂，重啟經濟在望。環球市場氣氛轉佳，今日亞股靠穩，港股亦有望受美股帶動可追落後。

不過，美股再創新高後，盡管走勢轉強，惟其中風險不容忽視。標指由3月低位持續攀升，至今反彈逾5成，已累積不少升幅。在估值方面，現時標指12個月預測市盈率（PE）為22.6倍，上次見這高水平是2000年科網股爆破前。由於今輪升浪有科技股帶動，現時大部分大型科技股的估值都偏高，預期市盈率達26倍，因而增美股再次回調的風險。

倘疫情反覆再推封鎖措施 礙復甦

有分析指出，標指再升至高位，意味着市場已消化了利好的預期，或面臨另一輪震盪的風險。今次美股升浪是主要是炒作疫見頂，經濟活動重啟後推動復甦，不過疫情目前仍未完全受控。雖然美國每日新增確診數字由高峰回落，但如果各州份不能控制州內疫情，或須重新實施封鎖措施，將會推動失業人數回升，並延遲經濟復甦的步伐。

另外，中美國關係惡化，亦為美國經濟添陰霾。加上11月美國總統大選將至，期間政局的變化，亦會股市添不確定性。

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責任編輯：錢家鋒