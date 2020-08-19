  • 27°C
香港時間 : 2020819日 (三) 12:09
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠疫苗】澳洲簽2500萬劑協議 總理承諾全民免費接種

環球社會熱點 11:45 2020/08/19

分享：

新型冠狀病毒疫情持續，疫苗研發如火如荼之際，澳洲政府與英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）達成協議，一旦其潛在新冠疫苗研發成功，澳洲可獲2500萬劑。澳洲政府承諾，會免費向全國人民提供疫苗。

【南韓疫情】周三起禁止首都圈教會集會 只准網上崇拜

【美國疫情】大學開學一周有百宗確診 有教授改戶外上課

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）宣布，已成功與阿斯利康達成2500萬劑疫苗協議，以確保每一個澳洲人都能獲得疫苗。他稱會盡可能讓全部國民注射，目標是達到95%的疫苗接種率。

今次與阿斯利康的疫苗協議是澳洲首份疫苗供應協議，有關疫苗將在澳洲當地的廠房生產，澳洲政府已與美國藥廠Becton Dickinson簽訂總值2500萬澳元的協議，以獲取1億支針筒。

【新冠疫情】世衛：亞太區疫情進入新階段 年輕患者增多

【新冠肺炎】病毒突變D614G傳染力較高 專家：或是好事

阿斯利康與英國牛津大學合力研發的新冠疫苗，是最有希望成事的疫苗之一，已踏入第3階段的大型測試，有望在10月完成測試；莫里森表示，若一切順利，希望在明年初取得疫苗。

阿斯利康承諾，會以成本價出售新冠疫苗，不會賺錢。藥廠曾稱，現在是人類遭受真正威脅的時期，藥廠有必要站出來，作出貢獻。

【美國疫情】大學開學一周有百宗確診 有教授改戶外上課

【新冠肺炎】特朗普批新西蘭確診飆升 新西蘭總理反擊：跟美國無得比

責任編輯：林建忠

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

相關文章

【南韓疫情】周三起禁止首都圈教會集會 只准網上崇拜
2020/08/18
【南韓疫情】周三起禁止首都圈教會集會 只准網上崇拜
受訪時發現翻船 71歲葡萄牙總統跳船救人獲大讚（有片）
2020/08/18
受訪時發現翻船 71歲葡萄牙總統跳船救人獲大讚（有片）
【美國疫情】大學開學一周有百宗確診 有教授改戶外上課
2020/08/18
【美國疫情】大學開學一周有百宗確診 有教授改戶外上課
【美國疫情】初中復課確診飆升 聯邦政府被指沒追蹤
2020/08/18
【美國疫情】初中復課確診飆升 聯邦政府被指沒追蹤
【BNO移民】英國馬莎裁減7000員工 零售業搵工艱難
今日
【BNO移民】英國馬莎裁減7000員工 零售業搵工艱難
疫情 傳染病 莫里森 牛津大學 澳洲 冠狀病毒 疫苗 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月19日 時間12:00）

下一篇文章

遭奧巴馬妻子批「錯誤總統」 特朗普：我選上因你老公差
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】馬來西亞發現病毒變種D614G 具10倍傳染力
【新冠肺炎】馬來西亞發現病毒變種D614G 具10倍傳染力
新型冠狀肺炎全球疫情（08月19日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月19日 時間11:00）
【新加坡疫情】薪金補貼延長7個月 加碼救市保就業
【新加坡疫情】薪金補貼延長7個月 加碼救市保就業
【美國大選】奧巴馬據報驚拜登輸 曾拒為其站台
【美國大選】奧巴馬據報驚拜登輸 曾拒為其站台
特朗普倡夾竹桃苷治新冠肺炎 美國食藥局未證有效
特朗普倡夾竹桃苷治新冠肺炎 美國食藥局未證有效
特朗普弟弟病逝 終年71歲
特朗普弟弟病逝 終年71歲