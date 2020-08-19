【新冠疫苗】澳洲簽2500萬劑協議 總理承諾全民免費接種

新型冠狀病毒疫情持續，疫苗研發如火如荼之際，澳洲政府與英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）達成協議，一旦其潛在新冠疫苗研發成功，澳洲可獲2500萬劑。澳洲政府承諾，會免費向全國人民提供疫苗。

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澳洲總理莫里森（Scott Morrison）宣布，已成功與阿斯利康達成2500萬劑疫苗協議，以確保每一個澳洲人都能獲得疫苗。他稱會盡可能讓全部國民注射，目標是達到95%的疫苗接種率。

今次與阿斯利康的疫苗協議是澳洲首份疫苗供應協議，有關疫苗將在澳洲當地的廠房生產，澳洲政府已與美國藥廠Becton Dickinson簽訂總值2500萬澳元的協議，以獲取1億支針筒。

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阿斯利康與英國牛津大學合力研發的新冠疫苗，是最有希望成事的疫苗之一，已踏入第3階段的大型測試，有望在10月完成測試；莫里森表示，若一切順利，希望在明年初取得疫苗。

阿斯利康承諾，會以成本價出售新冠疫苗，不會賺錢。藥廠曾稱，現在是人類遭受真正威脅的時期，藥廠有必要站出來，作出貢獻。

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責任編輯：林建忠

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