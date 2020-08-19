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【港股市況】下午1時30分開市　恒指黑期轉跌約70點（不斷更新）

即市財經 13:02 2020/08/19

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港股市況不斷更新

港股若跟足ADR走勢，恒生指數料低開92點，恒生指數料開報25275點。港股因8號風球今早休市，天文台於早上11時10分改發3號風球，港股將於下午1時30分復市。

焦點新聞：

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即市走勢：

【13︰01】恒指黑期轉跌約70點，報25271點。

【12︰44】恒指黑期升幅收幅收窄至2點，報25346點。

【12︰27】華潤啤酒  （00291）  上半年純利增11.1%至20.79億元（人民幣‧下同），每股盈利0.64元，派中期息0.128元，較去年同期增6.7%。

【業績】華潤啤酒半年多賺11%　中期息增6.7%至0.128人幣

【12︰14】港交所  （00388）  公布，上半年盈利按年增長1%至52.33億元，創出半年度新高。港交所每股中期息微減1港仙至3.71元。

【港交所業績】港交所半年多賺1%　中期息微減至3.71元

【12︰08】恒安 （01044） 公布中期業績，恒安中期公司權益持有人應佔利潤按年升20.3%至22.6億元人民幣，每股基本收益1.899元人民幣，派中期息1.2元人民幣，較去年的1元人民幣增加20%。

【恒安業績】恒安中期多賺20.3%　中期息增加至1.2元人民幣

【11︰52】港交所 （00388） 將公布業績。

【11︰49】滙豐 （00005） ADR折合報33.93元，跌0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報512.06元，微升0.01%。

【11︰30】恒指黑期升約30點，報25373點；道指期貨升約42點，報27759點。

【11︰30】上證半日跌0.3%；深證跌近1.1%；創業板指跌2.2%。

道指收報27778點，跌66點或0.24%。標指和納指齊創新高，標指收報3389點，升7點或0.23%；納指收報11210點，升81點或0.73%。

港股ADR收報25275點，跌92點或近0.4%；8號風球下，夜期提早收市，跌86點低水112點，成交8621張。

道指跌66點標指、納指創新高　港股ADR跌92點

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 華潤啤酒（00291） 藍籌股 騰訊控股（00700） 滙豐控股（00005） ADR 恒生指數 指數 港股ADR

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