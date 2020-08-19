【港股市況】下午1時30分開市　恒指黑期升約30點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股若跟足ADR走勢，恒生指數料低開92點，恒生指數料開報25275點。港股因8號風球今早休市，天文台於早上11時10分改發3號風球，港股將於下午1時30分復市。

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即市走勢：

【11︰52】港交所 （00388） 將於中午公布業績。

【11︰49】滙豐 （00005） ADR折合報33.93元，跌0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報512.06元，微升0.01%。

【11︰30】恒指黑期升約30點，報25373點；道指期貨升約42點，報27759點。

【11︰30】上證半日跌0.3%；深證跌近1.1%；創業板指跌2.2%。

道指收報27778點，跌66點或0.24%。標指和納指齊創新高，標指收報3389點，升7點或0.23%；納指收報11210點，升81點或0.73%。

港股ADR收報25275點，跌92點或近0.4%；8號風球下，夜期提早收市，跌86點低水112點，成交8621張。

道指跌66點標指、納指創新高 港股ADR跌92點

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責任編輯︰梁浩碩