【恒指夜期】美正式終止與港引渡協議　恒指夜期跌20點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股因8號風球今早休市，天文台於早上11時10分改發3號風球，港股下午1時30分復市。內地股市下跌，拖累大市略為低開後跌幅擴大至逾200點，部分科技股續造好，恒生指數最終收報25179點，跌188點。

焦點新聞：

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即市走勢：

【03︰00】夜期跌20點，收報25115點，低水64點。

【00：43】美國國務院通知香港政府，終止引渡逃犯及終止豁免國際航運利得稅等雙邊協議。

【00︰30】滙豐倫敦股價折算收報34.1港元，較港收市價低0.1%。

【00︰00】歐股造好，英國升0.6%，德法升0.7%及0.8%。

【23︰38】恒指夜期報25171點，升36點，低水8點。

【22︰09】美股走勢分化，道指、標指上升，納指下跌；恒指夜期升幅進一步收窄，報25142點，升7點，低水37點。

【21︰30】美股開市微彈，恒指夜期表現卻未見大改善，報25155點，升20點，低水24點。

【20︰50】六福發盈警次季純利削八成

【零售寒冬】六福發盈警次季純利削八成 港澳市場受第三波疫情影響

【20︰00】恒指夜期報25184點，升49點，高水5點。

【19︰30】中海油上半年純利跌66%

【油股】中海油上半年純利跌66% 汪東進：下半年銷售及經營情況優於上半年（第二版）

【19︰10】財庫局擬助金融界創新職位

【防疫抗疫基金】財庫局擬推「千人計劃2.0」 助金融界創新職位

【18︰56】恒指夜期報25196點，升61點，高水17點。

【18︰45】京東健康委任3間投行於香港上市

【新股IPO】京東健康委任3間投行於香港上市 集資78億元

【18︰30】證監會警告恒大健康股權高度集中

【恒大汽車】證監會警告恒大健康股權高度集中 19股東持94.82%股權

【17︰33】夜期報25182點，升47點。

【17︰20】恒指夜期早段走勢穩定，報25172點，升37點，低水7點。

【17︰15】金管局突宣布5時半舉行記者會，主旨乃放寬「非住宅」按揭成數

【16︰10】恒生指數收報25178點，跌188點。國指收報10313點，跌112點。主板成交846億元。京東 （09618） 升逾4%創新高、小米 （01810） 升逾3%破頂；美團點評 （03690） 新高後倒跌逾1%；聯通 （00762） 回吐逾7%；舜宇 （02382） 續挫逾6%。

【16︰00】恒指U盤前跌160點，報25207點。

【15︰39】舜宇 （02382） 跌幅擴大至逾7%，低見124.5元。

【15︰29】大市維持逾200點跌幅。恒生指數跌219點，報25147點。

【15︰09】現貨金下跌0.9%，再失2000美元水平，報1984.41美元，中國黃金 （02099） 跌逾3%；招金 （01818） 跌逾2%；山東黃金 （01787） 跌近0.9%；SPDR金ETF （02840） 跌逾1%。

【15︰00】內地股市午後跌幅擴大，上證跌1.2%；深證跌近2.1%；創業板指跌近3.3%。

【14︰57】南航 （01055） 升近0.3%；東航 （00670） 升近0.7%；國航 （00753） 升近0.6%。中國與美國同意，允許航空公司增加往返兩國的航班一倍，由每星期4班，增加到每星期8班。

【航空告急】中美同意增加往返兩國航班一倍 每周4班增至8班

【14︰48】大市成交雖不足1.5小時，成交已達506億元。

【14︰47】聯通 （00762） 跌幅擴大至逾6%，低見6.02元。

【14︰37】美團點評 （03690） 高見243.4元再創新後，股價最新倒跌近0.3%，低見234.4元，相當於高位跌近10元。至於阿里巴巴 （09988） 轉升逾1%，高見256元。

【14︰37】大市再度跌約200點，恒生指數跌206點，報25161點。

【14︰22】港股跌幅收窄至約126點，報25241點，今日曾低見25079點，意味低位反彈約160點。

【14︰10】小米升幅進一步擴大，股價升逾6%，破頂高見18.32元。

【小米股價】小米破頂6連升 獲納入恒指3日升近2成

【14︰10】小米 （01810） 染藍下見炒作，小米升幅擴大至半成，升穿18元水平，破頂高見18.14元。

【14︰07】信達生物 （01801） 升近7%，信達生物公布，與禮來製藥達成雙方共同在內地開發的抗PD－1單克隆抗體免疫腫瘤藥物達伯舒（信迪利單抗注射液）的擴大授權許可協議，該集團將收到2億美元首付款，並有資格獲得高達8.25億美元潛在開發和商業化里程碑付款，以及雙位數比例的淨銷售額提成。

【14︰03】金蝶國際 （0268） 績後跌逾3%。金蝶上半年轉虧，錄得虧損約2.24億元人民幣，將全年收入目標指標收窄至34億至38億元人民幣。

【業績】金蝶國際半年盈轉虧蝕2.24億 收入跌6.6%

金蝶國際全年收入指引收窄為34億至38億人幣 雲服務收入年復合增長率調至50%

【13︰57】騰訊 （00700） 領跌大市，騰訊跌近0.9%，低見506.5元。

【13︰55】華能國電 （00902） 升近一成，高見4.12元。華能國電中期純利升近6成。

【13︰51】小米 （01810） 股價升近4%，破頂高見17.94元，上試18元水平。

【13︰49】國壽 （02628） 發公告澄清，指注意到有市場傳聞涉及公司與其他保險公司合併，指經核查，該傳聞為不實傳聞，國壽股價跌逾4%，低見19.14元。

市傳國壽新華合併 國壽：傳聞不實（第二版）

【13︰45】中資電訊股回吐，聯通 （00762） 跌半成；中移動 （00941） 、中電信 （00728） 跌2%。

【13︰43】舜宇 （02382） 未止跌，股價昨挫近一成後，今早再跌逾5%，低見126.5元；瑞聲 （02018） 亦跌逾2%，低見54元。

【13︰43】恒生指數跌幅擴大至約240點，報25124點。

【13︰41】科技股個別發展，京東 （09618） 續升逾4%，高見279.6元創上市新高；小米 （01810） 升逾2%；美團點評 （03690） 升逾0.5%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 分別跌0.7%及0.4%。

【13︰40】中國飛鶴 （06186） 績後升2%，飛鶴上半年多賺57%至27.5億元人民幣，派中期息0.1375港元。

【奶粉股業績】飛鶴半年多賺57%派0.1375元息率2厘 高端奶粉收入急飈73%

【13︰38】恒生指數跌幅擴至100點，報25267點。

【13︰37】金山軟件 （03888） 績後升逾12%，高見44.6元。金山軟件上半年扭虧為盈，溢利錄得91.6億元人民幣，主因受惠於金山雲分拆並獨立上市，令非持續經營業務溢利錄得84億元人民幣。

【業績】金山軟件受惠金山雲上市 上半年轉賺逾91億人幣

金山軟件：《劍網3》收入料再創新高 中概股審計具挑戰適時考慮回歸

【13︰33】潤啤 （00291） 績後向上，升0.6%。

【13︰33】恒安 （01044） 績後破頂高見72元後回，股價跌0.4%。

【13︰33】美團點評 （03690） 升逾1%，高見243.4元再創上市新高。

【13︰30】恒生指數開報25359點，跌8點。港交所 （00388） 績後升近0.3%。

【13︰01】恒指黑期轉跌約70點，報25271點。

【12︰44】恒指黑期升幅收幅收窄至2點，報25346點。

【12︰27】華潤啤酒 （00291） 上半年純利增11.1%至20.79億元（人民幣‧下同），每股盈利0.64元，派中期息0.128元，較去年同期增6.7%。

【業績】華潤啤酒半年多賺11% 中期息增6.7%至0.128人幣

【12︰14】港交所 （00388） 公布，上半年盈利按年增長1%至52.33億元，創出半年度新高。港交所每股中期息微減1港仙至3.71元。

【港交所業績】港交所半年多賺1% 中期息微減至3.71元

【12︰08】恒安 （01044） 公布中期業績，恒安中期公司權益持有人應佔利潤按年升20.3%至22.6億元人民幣，每股基本收益1.899元人民幣，派中期息1.2元人民幣，較去年的1元人民幣增加20%。

【恒安業績】恒安中期多賺20.3% 中期息增加至1.2元人民幣

【11︰52】港交所 （00388） 將公布業績。

【11︰49】滙豐 （00005） ADR折合報33.93元，跌0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報512.06元，微升0.01%。

【11︰30】恒指黑期升約30點，報25373點；道指期貨升約42點，報27759點。

【11︰30】上證半日跌0.3%；深證跌近1.1%；創業板指跌2.2%。

道指收報27778點，跌66點或0.24%。標指和納指齊創新高，標指收報3389點，升7點或0.23%；納指收報11210點，升81點或0.73%。

港股ADR收報25275點，跌92點或近0.4%；8號風球下，夜期提早收市，跌86點低水112點，成交8621張。

道指跌66點標指、納指創新高 港股ADR跌92點

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責任編輯︰梁浩碩