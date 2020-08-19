【消費轉型】美次季網絡銷售增逾三成　哪些企業最有著數？

數百萬美國人於疫情期間居家防疫，綫上消費因此大幅增長。根據美國商務部周二 (18 日) 數據顯示，第二季消費者在網絡購物的支出為2115億美元（約1.6萬億港元），較上一季增長了31.8%。

雖然第二季零售銷售總額持續下滑，但由於疫情期間商店暫停營業，推動消費者轉向綫上購物，包括購買如紙巾和洗手液等日用品，以及辦公用品和電子產品等。目前綫上銷售占去全美銷售總額的16.1%，高於上一季度的11.8%。

美國5月經濟重啓後，儘管綫下店鋪重開，但美國綫上購物仍在繼續增加。諮詢公司Kantar近日一項調查表示，有40%的消費者表示，新冠肺炎疫情持續，綫上消費活動料將會保持增長趨勢。

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在這波消費轉型浪潮中，亞馬遜（AMZN）、沃爾瑪（WMT）以及Target（TGT）等主要零售商，毫無疑問是這場疫情中的大贏家。亞馬遜和沃爾瑪近期公布的財報顯示，其上季綫上銷售額皆大幅增長，而Target將於周三公布第二季財報，此前第一季的綫上銷售同樣錄得強勁提升。

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亞馬遜股價周二再升4.15%，收市報3312美元，年初至今大漲77%；沃爾瑪周二收市報134.7美元，年內升15.7%；Target報136.9美元，年內錄得11.5%升幅。

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