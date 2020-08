▲ 遭奧巴馬妻子批「錯誤總統」 特朗普:我選上因你老公差

美國大選舉行在即,總統特朗普與民主黨總統候選人拜登積極備戰。前第一夫人、奧巴馬妻子米歇爾在美國民主黨全國代表大會上,狠批特朗普為「錯誤的總統」(wrong president)。特朗普則反擊指,如果不是奧巴馬任內表現差,他都不能入主白宮,擔任美國總統。

米歇爾形容,美國由特朗普出任總統是一個錯誤,形容現時的白宮充滿混亂、分裂、欠缺同理心。

米歇爾又直斥特朗普抗疫不力,指特朗普「根本不可能是我們需要的人」(simply cannot be who we need him to be for us)。

特朗普在社交平台Twitter撰文指:

「請找人向米歇爾解釋,要不是她丈夫奧巴馬做過的好事,特朗普是不會在美麗的白宮內。」

(Somebody please explain to @MichelleObama that Donald J. Trump would not be here, in the beautiful White House, if it weren’t for the job done by your husband, Barack Obama.)

另外,特朗普斥米歇爾的演說是錄影,而非現場直播,質疑對方不夠真誠,又指米歇爾的言論分裂。

