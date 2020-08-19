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Zoom首個東南亞數據中心　落戶新加坡

科技 11:35 2020/08/19

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外媒消息指，Zoom全球數據中心數目將增至18間，並選址新加坡，成為Zoom首個東南亞數據中心。

Zoom在新冠肺炎疫情期間爆紅，使用量一夕間暴增。雖然受到醜聞纏繞，但依然無阻Zoom的業務發展。據外媒消息指，Zoom全球數據中心數目將增至18間，並選址新加坡，成為Zoom首個東南亞數據中心。

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據新加坡亞洲新聞台（CNA）報道提及，Zoom今年首4個月在新加坡，免費用戶登記量大增65倍，已有逾400間學校使用該平台。因此該企決定與新加坡經濟發展委員會合作，在當地設立新的數據中心，令全球數據中心數目增至18間。

報道又指，Zoom國際業務負責人Abe Smith表示，Zoom正計劃聘用當地工程師及銷售員等，並推出新服務包括Zoom Phone等，以便拓展業務。

事實上，Zoom曾爆發安全問題，有黑客4月初曾入侵新加坡學校網上課堂，發放猥褻相片事件，其後遭新加坡教育部下令禁用。不過在Zoom推出一連串強化措施後，新加坡已經解除Zoom禁令，重新開放使用。

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責任編輯：曾曉汶

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