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Pizza Express英國永久關閉73間分店　料裁減1,100名員工

股樓投資 15:07 2020/08/19

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薄餅連鎖店Pizza Express宣布，受新冠疫情影響業務，推出自願安排的重組計劃（Company Voluntary Arrangement），將永關閉73家在英國的分店，預期將裁減1,100名員工。

Pizza Express在英國歷史悠久，自1965年成立今已55年，目前在英國當地共有449家分店。自3月23日英國實施封鎖令以後，Pizza Express曾關閉全綫分店，直至7月放寬封鎖以後，目前有166家分店重新營業。

相關文章：【零售寒冬】聯想系連鎖薄餅店 PizzaExpress擬債務重組

有分析指出，Pizza Express面對最大的難關是負債太高，超過10億英鎊，令集團無法承受。不過相對其他餐飲集團而言，Pizza Express最大優勢是95%的分店都是有盈利，故重組計劃能否重振財政狀況至關重要。

早前有消息指，中資弘毅投資或包留PizzaExpress中國業務，其他地區業務或交由債權人接手。弘毅投資於2014年投資PizzaExpress，涉資約9億英鎊。PizzaExpress全球600間門店中，英國佔450間。

相關文章：【必勝客】美國餐飲業遭遇寒冬　必勝客永久關閉300間特許店

撰文 : 記者：李兆明

英國 餐飲 Pizza 疫情

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