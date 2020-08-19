台灣擬禁愛奇藝、騰訊等OTT　下月3日起生效

台灣經濟部表示，將禁止在台市民或機構團體代理內地OTT服務，預料9月3日進行正式公告。國家通訊傳播委員會（NCC）將擔任OTT-TV的監管機構，防止內地地區OTT-TV（如愛奇藝、騰訊等）透過代理或經銷等方式在台非法經營。

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經濟部依據台灣有關條例，禁止在台市民、法人、團體或其他機構提供代理、經銷，或從事OTT-TV及其中間投入或相關商業服務等服務給內地地區的人民、法人、團體或其他機構。預料新法於9月3日正式落實，違反者將由國家通訊傳播委員會依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第86條第4項規定查處。

經濟部表示指出，北京愛奇藝科技公司前於105年間申請來臺投資設立子公司，但是規劃經營的網際網路視聽服務（OTT-TV）業務，並不是開放給大陸地區人民或公司來臺投資的項目，因此經濟部並未核准；可是，OTT-TV能夠透過網路特性，達到在臺違法落地的效果。

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責任編輯：黎淑雯