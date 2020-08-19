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新冠肺炎疫情重創航空業　南美航空裁減逾1.2萬名員工

環球政經 12:06 2020/08/19

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南美最大航空公司南美航空（LATAM Airlines）於周二（19日）宣布，由於新冠肺炎疫情改變全球旅遊業，自3月份以來已裁12,600名員工。

相關文章：新冠肺炎打擊業務市場步入零售寒冬　馬莎計劃裁7000人

相關文章：傳國泰裁減三分一人手 官方：暫不回應

公司指出，拉丁美洲及美國原擁有4.3萬名員工，截至周二時，員工數目已跌至29,957名。南美航空報告顯示，第二季度淨虧損達8.9億美元，而新冠肺炎疫情也促使公司於5月時在美國申請破產保護。南美航空財務總監Ramiro Alfonsin表示，單重公司的數字中（員工數目、業績等），就可看到新冠肺炎對各行業也產生巨大影響。

事實上，於8月1日時，南美航空就宣布將會至少在巴西裁2700名員工，當中包括機師，以減省成本。早於3月時，該公司員工也需面對減薪至少我50%的情況。不過，今年航空需求甚低，南美航空指出，未來幾年將需縮小規模，目前尚不清楚未來是否還會裁員。

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責任編輯：黎淑雯

航空業 裁員 疫情 新冠肺炎疫情

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