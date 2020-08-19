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【網絡新時代】Google測試6GHz網絡　5G概念後電訊板塊新熱潮？

即市財經 10:41 2020/08/19

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全球5G網絡大戰仍在進行，美國科網巨企Google據報正在開拓另一條戰綫。

根據外媒報導，Google在美國17個州份測試6GHz WiFi網絡。6GHz並非6G網絡，而是運行在6GHz頻段的WiFi網絡。目前常用的WiFi兩個頻段分別為2.4GHz及5GHz，2.4GHz流量細但傳播距離遠，5GHz流量大但傳播距離短。6GHz則進一步提高流量，但覆蓋範圍較5GHz細，適合家庭等細範圍應用。

以現有資料來看，Google正在測試6GHz頻譜，暫時未知實際測試甚麼。市場分析指，Google對6GHz的需求可能性甚多，包括可能是旗下家庭互聯網服務GoogleFiber下的某個服務、WiFi 6E的路由器、汽車之間的聯繫等。

現時不少科技公司已推出WiFi 6產品，包括三星的GalaxyS10、蘋果公司的iPhone11、小米 （01810） 的WiFi6路由器。

目前中國Wifi 6概念股、市值較大的包括中興通訊 （00763） ，以及A股上市的工業富聯及三六零，中興通訊是內地設備商龍頭之一，工業富聯生產路由路，三六零是整體解決方案商。大家在留意5G概念股時，亦不妨留意WiFi6概念。

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編輯：謝克迪

路由器 小米 Google Samsung 中興通訊（00763） A股 Wi－Fi 5G 經濟

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