【華為禁令】美加強禁令讓全球供應鏈陷混亂　哪些科企或受影響？

▲ 美國商務部日前進一步升級對華為禁令，業界預料，美國此舉動將會讓全球供應鏈陷入混亂，多間科企受影響。

美國商務部日前進一步升級對華為禁令，收緊了對華為的出口管制，擴大「外國直接產品規則」範圍，阻止華為通過「替代晶片生產」與「提供用從美國獲得的工具生產的現成晶片」來規避美國法律，徹底打斷所有涉及美國技術的晶片供應給華為的方式。業界預料，美國此舉動將會讓全球供應鏈陷入混亂，多間科企受影響。

>>>華為臨時牌照期屆滿 手機將停Android更新

>>>【華為動向】華為9月辦線下開發者大會 鴻蒙2.0或將面世

路透社報道提到，高科技研究公司芯謀研究分析師顧文軍指，是次禁令對華為衝擊極大，打亂原先華為打算由外部採購晶片的計劃。同時多位半導體業界人士又提到，晶片供應商如南韓三星、SK Hynix、日本Sony、台灣聯發科等，大部分採用美國設計的軟件及晶片蝕刻（Etching）設備，因此他們也會受到限制影響。

同時，外界預料美國是次頒布的禁令將會對高通、Intel等美國企業，以及其他規模較小的亞洲、歐洲半導體廠商帶來影響。

雖然目前美國商務部未有列明哪些企業會受限制，但日經新聞報道指，當局高層官員日前在電話記者會上，面對記者詢問三星和聯發科等設計及採用美國技術製造的產品，會否也受到限制，他回應「是的」。

>>>【華為5G】若華為被禁 德國電信商Telefonica Deutschland有應對方案

責任編輯：曾曉汶