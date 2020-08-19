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台灣擬禁止愛奇藝、騰訊等影音平台落地

即市財經 10:34 2020/08/19

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台灣擬禁止愛奇藝、騰訊等影音平台落地

台灣經濟主管部門表示，將在台灣地區代理或經銷大陸地區的互聯網視聽服務（OTT-TV）納入商業禁止項目表。預告期間為14日，9月1日預告期滿後，規劃於9月3日正式公告。

台灣經濟主管部門稱，為防止大陸地區OTT-TV，如愛奇藝（美：IQ）、騰訊 （00700） 等通過代理或經銷等迂迴方式在台灣「非法經營」，依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」相關規定，會商台當局OTT-TV服務主管部門，預告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，禁止台灣地區的人民、法人、團體或其他機構提供代理、經銷，或從事OTT-TV及其中間投入或相關商業服務等服務給大陸地區的人民、法人、團體或其他機構。該辦法9月3日正式公告後，違者將被查處。

該部門稱，北京愛奇藝科技公司於2016年申請到台灣投資設立子公司，但其規劃經營的OTT-TV業務，並不是開放給大陸地區人民或公司來台投資的項目，因此並未核准。不過，OTT-TV通過網路的特性，達到在台「違法落地」的效果。

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 騰訊控股（00700） 台灣 騰訊 愛奇藝（美：IQ）

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