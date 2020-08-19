【中概股】警告面臨退市風險　美國務院促大學基金拋售中概股

中美角力持續，美國國務院周二（18日）提醒當地大學及學院，儘快出售旗下捐贈基金中所持有的中概股，因為這些中概股正面臨退市的潛在風險。

美國財長努欽（Steven Mnuchin）早前曾宣布，任何不符合美國會計準則在美國上市的企業，將於2021年底前被交易所除牌，他強調所有國家的企業，如在美上市，都應該和美國企業遵守同一標準。

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根據彭博報導，國務院副國務卿克拉奇（Keith Krach）在致函中表示，中概股明年底或有可能被交易所除牌，因此提醒大學捐贈基金宜謹慎剝離中概股。

報導還指，為了追求中國股票帶來的高收益，高校基金投資於中國股票的規模高達數以十億美元。數據顯示，截至去年6約，高校捐贈基金中外國股票比例達13.9%，總金額超過10億美元。

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