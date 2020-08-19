【開市安排】天文台上午11時至中午期間改發3號風球　若12時後改發3號風球全日停市（表列復市時間表）

天文台今早7時40分改發8號東南烈風訊號，並指過去數小時，本港風勢迅速減弱，會在上午11時至中午期間改發3號強風信號。根據港交所（00388）「颱風、極端情況及黑色暴雨期間的安排」，早市暫停。若天文台在中午12時後改發3號風球，則全日交易暫停。

天文台表示，颱風海高斯已減弱為一強烈熱帶風暴。預料本港吹東南風，平均風速每小時63公里或以上。在上午10時，海高斯集結在香港以西約140公里，即在北緯22.4度，東經112.8度附近，預料向西北或西北偏西移動，時速約25公里，移入內陸並逐漸減弱。過去數小時，本港風勢迅速減弱。天文台會在上午11時至中午期間改發3號強風信號。初時本港西部高地的風力仍然會較大。

根據港交所的「颱風、極端情況及黑色暴雨期間的安排」，若8號風球在9時至11時期間解除，則早上交易時段被取消，下午交易時段將如常於下午1時開始。但若12時後才改發3號風球，則全日停止交易。

上午9:00後至11:00期間解除信號/極端情況/警告 開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將如常於下午1:00開始。 上午11:00後至11:30期間解除信號/極端情況/警告 開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將於下午1:30開始。 上午11:30後至中午12:00期間解除信號/極端情況/警告 開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將於下午2:00開始。 中午12:00後始解除信號/極端情況/警告 全日停止交易。

資料來源：港交所網頁

相關文章：【恒馳效應】繼「恒馳」後恒大另一搞作 密集式廣告宣傳再現 今次香港人可以買到喇

相關文章：【黃金時代】花旗三大理由 估金價創新高抵2400美元

相關文章：【美股分析】標指創歷史新高 調查指基金經理2月來最樂觀