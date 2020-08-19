繼續看好中國市場下半年的投資機會

7月份全球宏觀經濟基本面持續有所改善，經濟數據大多好於預期。但是疫情在美洲和部分新興市場內持續發展，以及歐洲會否出現新一波疫情的風險，也使投資者擔心商業活動重啟進程在多大程度上可以持續。美國大選以及美中摩擦升溫也成為左右市場表現的額外不確定因素。我們對於金融市場「V」型反彈與實體經濟逐步復蘇之間的脫節有些擔憂。當前市場定價已經包含了很多樂觀預期，一旦這些預期無法兌現，可能會讓市場重新修正。在這樣的大背景下，我們更看好中國內地從債券到股票的全方位投資機會。

今年以來我們一直看好中國政府債券。雖然近期因為孳息率上升而令表現部分承壓，但是我們反而認為這是一個建倉的好時機。中國政府十年期債券當前提供約3%的孳息率，在全球主要債券市場普遍接近零利率甚至負利率的大背景下現吸引力。隨著中國內地逐步開放金融市場以及中國政府債券納入全球指數，預料海外資金將持續進入市場。我們認為投資中國政府債券一方面可以享受相對較高的孳息率，另一方面還可以為投資組合提供防禦力。

此外，高收益債券也是我們看好的資產類別之一，其中我們尤其看好亞洲及中國美元高收益債券的機會。我們認為亞洲高收益債券比其他高收益債券市場估值更有吸引力，基本面也更穩健。當前中國社會融資總額增長依然高於預期，這也利好亞洲高收益債券當中佔比較大的中國房地產部分。與此同時，投資者亦應留意高收益債券市場違約率上升的潛在風險，但我們認為鑒於亞洲在控制疫情方面整體較好，經濟活動恢復較快，亞洲發行人的資產負債表基本面相對更穩健而違約風險也相對較小。

中國內地股票市場也是另一個關注重點。雖然中國內地股票市場相對全球市場更早受到疫情影響衝擊，但是受惠於疫情控制得較好，而下跌幅度相對較小。最近數星期，隨著經濟活動進一步復甦，中國內地股票也快速上漲。我們注意到最近中國內地在建立A股衍生品市場方面有所進展，這將可能推進A股在MSCI指數中進一步提升權重。國際投資者對於中國內地股票普遍配置不足，因此，隨著中國內地市場進一步開放和資本市場進一步完善，長期資金流可能會持續流入這個市場，並維持一段較長時間。